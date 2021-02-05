ظريف ونظيره التايلاندي يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

واستعرض ظريف ونظيره التايلاندي آخر مستجدات العلاقات الثنائية، خاصة في مجال التعاون السياسي والقنصلي بين البلدين.
كما بحث الجانبان في مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي.
انتهى**أ م د
طهران/5 شباط/فبراير/إرنا- في اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، دون برامودويناي، مساء اليوم (الجمعة)، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
واستعرض ظريف ونظيره التايلاندي آخر مستجدات العلاقات الثنائية، خاصة في مجال التعاون السياسي والقنصلي بين البلدين.
كما بحث الجانبان في مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي.
انتهى**أ م د
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