ظريف ونظيره التايلاندي يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

موسكو/5 شباط/فبراير/إرنا- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ان الإتفاق النووي لقد وصل الى منعطف حاسم، معربا عن أمل بلاده في أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى نتيجة نهائية بشأن إجراءاتها المستقبلية فيما يتعلق بهذا الاتفاق الدولي".