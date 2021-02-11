١١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84226092
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رئيس برلمان جمهورية نخجوان يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

رئيس برلمان جمهورية نخجوان يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

طهران/11شباط/فبراير/ارنا- بعث رئيس المجلس الأعلى في جمهورية نخجوان الذاتيه "واصف طالب اف"، اليوم الخميس، برقية التهنئة الى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وذكرت ارنا نقلا عن القنصلية الإيرانية العامة في نخجوان، أن "طالب اف" أعرب عن ارتياحه لزيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى نخجوان، وأعرب عن ثقته في أن العلاقات الودية والأخوية بين البلدين ستتوسع في المستقبل. 

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