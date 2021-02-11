رئيس برلمان جمهورية نخجوان يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وذكرت ارنا نقلا عن القنصلية الإيرانية العامة في نخجوان، أن "طالب اف" أعرب عن ارتياحه لزيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى نخجوان، وأعرب عن ثقته في أن العلاقات الودية والأخوية بين البلدين ستتوسع في المستقبل.

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