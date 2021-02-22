ايران وصربيا تبحثان بشان تعزيز التعاون الزراعي

وخلال الاجتماع الذي عقد الاثنين في بلغراد اشار مساعد وزير الزراعة الايراني الى الارادة السياسية المشتركة لحفظ ورفع مستوى التعاون متعدد الاطراف، واعلن استعداد ايران لتنمية التعاون في المجالات الزراعية ومن ضمنها الانتاج والتصدير المشترك للبذور والاسمدة والمكائن والتعليم والبحث ومبيدات الآفات الزراعية.

من جانبه اشار وزير الزراعة والغابات والري الصربي الى انجازات وطاقات بلاده في القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية ولفت الى الجهود المبذولة خلال الاعوام الاخيرة لاحياء وتنمية التعاون الماضي بين البلدين، معلنا استعداد بلاده لمختلف اشكال التعاون سواء التجاري او الانتاج المشترك.

وفي الاجتماع اقترح الوفد الايراني المؤلف من ممثلين عن الحكومة وشركات القطاع الخاص اجراء استثمارات مشتركة في مجال انتاج المكائن الزراعية وانتاج اغذية الدواجن.

واعرب الجانبان كذلك عن الرغبة حول امكانية صادرات الادوية العشبية والتعاون بين المؤسسات العلمية والجامعية في البلدين.

انتهى ** 2342