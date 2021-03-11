١١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٥١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84260579
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ايران وسلوفاكيا تبحثان في سبل تطوير التعاون السياحي بين البلدين

ايران وسلوفاكيا تبحثان في سبل تطوير التعاون السياحي بين البلدين

طهران / 11 اذار / مارس / ارنا – عقد المدير العام لشؤون التسويق والدعاية بوزارة التراث والسياحة والحرف اليدوية الايرانية "محمد قاسمي" ومدير قسم السياحة بوزارة السياحة السلوفاكية "رادوز دولاف"، عقدا مباحثات عبر الفضاء الافتراضي اليوم الخميس، للبحث في سبل النهوض بمستوى التعاون السياحي لاسيما خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا بين البلدين.

وقدم "دولا" خلال هذه المباحثات، تقريرا حول شرح فيه وضع القطاع السياحي في سلوفاكيا بالتزامن مع جائحة كورونا التي طالت العالم اجمع.

من جانبه، استعرض قاسمي البرامج والخطط التي وضعتها وزارة التراث الثقافي الايرانية من اجل الحفاظ على علاقاتها السياحية مع الاسواق السابقة والعثور على اسواق دولية جديدة.

واشار المسؤول الايراني الى الطاقات والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها ايران لتشكل وجهة سياحية مميزة بالنسبة لسياح اسلوفاكيا؛ مؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى التعامل بين اصحاب القطاع الخاص في ايران وسلوفاكيا، وصولا الى التنمية المتوازنة في مجال التبادل السياحي بين البلدين.  

انتهى** ح ع 

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