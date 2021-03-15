المبارزة الإيرانية ترتقي إلى المرتبة السادسة في التصنيف العالمي

وتمكن المنتخب الايراني ، أن يكون من بين الفرق الثمانية الأخيرة بفوزه على بولندا ومصر في بطولة العالم للمبارزة بالسيف السابر (Saber) التي عقدت بمجر. و خسر هذا المنتخب أمام المنتخب الكوري الجنوبي الذي يحمل لقب أفضل منتخب للمبارزة في العالم بنتيجة 45 مقابل 40 في ربع النهائي وفشل في التاهل الی النهائي. وبعد هذه المباراة تمکن المنتخب الإيراني أن يحتل المرتبة السادسة عالميا بفوزه على فرنسا وخسارته أمام امریکا.

ومثّل المنتخب الوطني الايراني في بطولة العالم كل من مجتبى عابديني وعلي باكدامن ومحمد رهبري ومحمد فتوحي و فرزاد باهر ونیما زاهدي.

وفي ختام هذه المسابقات ، أعلن الاتحاد العالمي للمبارزة عن التصنيف العالمي لافضل المنتخبات وحل المنتخب الايراني في المركز السادس عالميا و ارتقی من المركز السابع الی السادس.

یذکر أن المنتخب الوطني الإيراني للمبارزة بالسيف السابر تمكن من حجز بطاقة التاهل الى أولمبياد طوكيو 2020 بصفته الفريق الاول اسيويا نظرا لحلول المنتخب في المركز الخامس في بطولة العالم في بولندا وحصوله على 32 نقطة وفوزه على منافسيه الاسيويين.

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