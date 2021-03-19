ظريف: أجريت محادثات بناءة في تركيا بشأن القضايا الثنائية والإقليمية

وفي تغريدة له اليوم (الجمعة)، عبر حسابه الخاص على تويتر، حول زيارته الى تركيا أضاف ظريف، "قمت بزيارة مثمرة إلى اسطنبول الرائعة للحوار مع أخي وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو".

وأضاف ظريف: "كما في الماضي، كان لدينا تفاعل بناء في القضايا الثنائية والإقليمية".

وكتب ان الهدف المنشود من هذه الزيارة هو تطبيق تجربة السلام التي تمتد الى 400 عام بين إيران وتركيا لمنطقتنا.

وأكد ظريف: "الى جانب بعضنا البعض، كل شيء ممكن."

و التقى محمد جواد ظريف بنظيره التركي، مولود تشاووش اوغلو، في اسطنبول اليوم (الجمعة) وبحث معه في العلاقات السياسية الثنائية وسبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والقضايا الإقليمية ومواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك بما في ذلك تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وآخر المستجدات في سوريا.

انتهى**أ م د