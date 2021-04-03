تعيين سفير بحريني في الاراضي المحتلة خيانة بحق الشعب الفلسطيني

واضاف البيان : ان حكام البحرين والخائنين بحق التطلعات الفلسطينية والقدس الشريف، لن يستطيعوا من خلال هذه الممارسات الرخيصة التي تتعارض ومبادئ شعوبهم ومسلمي العالم، ان ينقذوا الكيان الصهيوني المحتمل والمزيف من انهياره المحتوم.

واكد البيان : ان فلسطين المحتلة والقدس باعتبارها قبلة المسلمين الاولى ومهد الأنبیاء ومعراج النبي الاكرم محمد (ص)، تتعلق بالشعب الفلسطيني.

وتابع البيان : ان شعب فلسطين المقاوم سيتمكن عبر الاتكال على الباري تعالى وفي ظل صموده الممتد لاكثر من 7 عقود امام اعتداءات الكيان الصهيوني اللاشرعي والارهابي والعنصري وقاتل الاطفال، سيتمكن من تحرير بلاده.

واكدت الامانة العامة لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية بمجلس الشورى الاسلامي : ان جميع مخططات التطبيع عاجزة عن الاخلال بإرادة الشعب الفلسطيني وانصاره.

ودعا هذا البيان، جميع البرلمانات المناصرة للشعب الفلسطيني واحرار العالم، الى التنديد بمخطط التطبيع وحماية الشعب الفلسطيني من بطش واعتداءات الصهاينة المحتلين.

انتهى ** ح ع