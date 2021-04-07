٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:١٥ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84286782
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مصورون إيرانيون يفوزون بجوائز في مسابقة التصوير الدولية في بنغلاديش

مصورون إيرانيون يفوزون بجوائز في مسابقة التصوير الدولية في بنغلاديش

طهران/7 نيسان / ابريل /ارنا- تم اختيار المصورين الإيرانيين الى جانب 140 فائزًا بالمهرجان الدولي الخامس لفن التصوير الفوتوغرافي في بنغلاديش تخليدا لذكرى محفوظ الله حيث فاز أحمد خطيري بالميدالية الذهبية FIP في فئة أحادية اللون (مونوكروم) ، وحصد كيارانك علوي وأمير حسين يوسف كياسري وسام التكريم للمهرجان.

ويقام المهرجان الدولي الخامس لفن التصوير تخليدا لذكرى محفوظ الله في بنغلاديش تحت عنوان MAHFUZ ULLAH MEMORIAL ۵th International Photography Contest تحت رعاية الاتحاد الدولي لفنون التصوير الفوتوغرافي (FIAP) ، (GPU)  والاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي في الهند (FIP) و اتحاد المصورين البنغلاديشي (BPS ) وفاز 140  شخصًا بالذهبية والفضية والبرونزية للمهرجان.

وحصل أحمد خطيري على الميدالية الذهبية FIP في فئة أحادية اللون كما  فاز كيارنك علايي بشريط تكريم FIAP في قسم الألوان من FIAP  وحصل على GPU وتلقى أمير حسين يوسفي كياسري وسام
وتقام المسابقة من قبل نجل محفوظ الله تخليدا لذكرى والده وقال ان والدي توفى عام 2004 و بعد ذلك كنت ابحث عن طريق لتكريمه و تكريم فن التصوير الفوتوغرافي وفضلت اقامة مسابقة التصوير.
انتهى** 1453

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