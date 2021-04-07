مصورون إيرانيون يفوزون بجوائز في مسابقة التصوير الدولية في بنغلاديش

ويقام المهرجان الدولي الخامس لفن التصوير تخليدا لذكرى محفوظ الله في بنغلاديش تحت عنوان MAHFUZ ULLAH MEMORIAL ۵th International Photography Contest تحت رعاية الاتحاد الدولي لفنون التصوير الفوتوغرافي (FIAP) ، (GPU) والاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي في الهند (FIP) و اتحاد المصورين البنغلاديشي (BPS ) وفاز 140 شخصًا بالذهبية والفضية والبرونزية للمهرجان.

وحصل أحمد خطيري على الميدالية الذهبية FIP في فئة أحادية اللون كما فاز كيارنك علايي بشريط تكريم FIAP في قسم الألوان من FIAP وحصل على GPU وتلقى أمير حسين يوسفي كياسري وسام

وتقام المسابقة من قبل نجل محفوظ الله تخليدا لذكرى والده وقال ان والدي توفى عام 2004 و بعد ذلك كنت ابحث عن طريق لتكريمه و تكريم فن التصوير الفوتوغرافي وفضلت اقامة مسابقة التصوير.

انتهى** 1453