فضية لايران في بطولة آسيا لرفع الاثقال

ففي اليوم السابع من منافسات بطولة آسيا لرفع الاثقال والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو، تمكن الرباع الايراني مرادي من الفوز بالميدالية الفضية في وزن 96 كغم في رفعة النتر مسجلا 210 كغم، وفي رفعة الخطف حصد الميدالية البرونزية مسجلا 174 كغم، ليتقلد الميدالية الفضية بمجموع 384 كغم.
وكانت نتائج وزن 96 كغم كالتالي:
1- تائو تيان (الصين): الخطف 175 كغم / النتر 211 كغم / المجموع 386 (ذهبية).
۲-سهراب مرادي (ايران): الخطف 174 كغم / النتر 210 كغم / المجموع 384 كغم (فضية).
۳- جانغ (كوريا الجنوبية): الخطف 165 كغم / النتر 205 كغم / المجموع 370 كغم (برونزية).
انتهى** 2344
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