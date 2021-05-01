الفيلم الإيراني "التحول في المسلخ"يحصد جائزتين في مهرجان أمريكي

وبحسب مراسل إرنا الثقافي، فاز "جواد دارايي" بجائزتين عن فيلم "التحول في المسلخ" في مهرجان "العظام العارية" الثاني والعشرين.

ويركز المهرجان على صانعي الأفلام المستقلين والمواهب الناشئة كل عام في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، حيث حصل "جواد دارايي "على جائزة التراث والخاصة (BUMBLEBEE AWARD).

وأقيم المهرجان في الفترة من 22 أبريل إلى 1 مايو، وفقًا لجميع البروتوكولات الصحية، وشمل ورش عمل وعروض أفلام طويلة وقصيرة وجلسات أسئلة وأجوبة في أوكلاهوما.

و"التحول فی المسلخ" هو أول فيلم روائي طويل لجواد دارایی وتم عرضه في مهرجانات أخرى مثل مهرجان إيبو السينمائي الدولي الثاني والأربعين، ومهرجان هيوستن الدولي للفيلم الآسيوي الأمريكي السابع عشر، ومهرجان بنجلاديش الدولي الرابع عشر لأفلام الأطفال، ومهرجان ساليرنو السينمائي الدولي الرابع والسبعين ومهرجان قبرص السينمائي الخامس عشر ومهرجان ماربيلا السينمائي الدولي الخامس عشر ومهرجان ريفرسايد السينمائي الدولي التاسع عشر.

وتدور قصة التحول في المسلخ حول نزاع عائلي يحدث في احدى القرى الايرانية.

ويشارك في تمثيل هذا الفيلم فریبا طالبي، سعید أحمدي، فریبا ترکاشوند، فوجان احمدي، مهشید خسروي، إیمان صراف، أرزو بلالي دهکردي، فرحناز منافي ظاهر، رحمت شکرخنده، سارینا یوسفي، محمد إقلیمي بابانظر، أمیر عباس قضایي، أوین کوه زاده، عسل شکري، خورشید حق مرادي، وانیا علیزاده و نادیا کلیوند.

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