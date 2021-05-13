وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيرته الاسبانية

وكان ظريف قد وصل الى مدريد في وقت سابق من اليوم الخميس للبحث بشان التطوير الشامل للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار العاصمة السورية دمشق قبل توجهه الى مدريد في مستهل جولته الاوروبية.

وفي سوريا التقى ظريف الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد للبحث حول تعزيز التعاون الثنائي وقضايا المنطقة كما التقى قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بوجه العدوان الصهيوني الهمجي.

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