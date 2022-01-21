روسيا تنتقد اصرار الغرب على تحديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا

وفي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الجمعة اضاف اولیانوف : التقى موقعو الاتفاق النووي مع الوفد الاميركي دون مشاركة الوفد الايراني بفيينا لتقويم وضع المفاوضات.

واضاف: إن الشركاء الغربيين أكدوا على انهاء المفاوضات بأسرع وقت ممكن.

وتابع: إن روسيا تشعر بضرورة الاسراع لكنها تعارض تحديد مهلة زمنية مصطنعة.

وسبق أن اكدت الجمهورية الإسلامية إلايرانية عن معارضتها لتحديد مهلة زمنية نهائية مصطنعة في مفاوضات فيينا.

وبينما تدعم روسيا والصين المطالب العقلانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المفاوضات، يتخذ الغربيون نهجًا متغيرًا باستمرار ويطالبون بمراجعة التقدم المحرز في المفاوضات.

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