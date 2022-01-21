٢١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:١٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84621530
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روسيا تنتقد اصرار الغرب على تحديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا

روسيا تنتقد اصرار الغرب على تحديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا

طهران/ 22 كانون الثاني/ يناير/ارنا- انتقد كبير المفاوضين الروس في مفاوضات فيينا "میخائیل اولیانوف"، اصرار الأطراف الغربية على تحديد مهلة زمنية مصطنعة في مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر،مؤكدا على موقف بلاده الرافض في هذا الخصوص.

وفي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الجمعة اضاف اولیانوف : التقى موقعو الاتفاق النووي مع الوفد الاميركي دون مشاركة الوفد الايراني بفيينا لتقويم وضع المفاوضات.

واضاف: إن الشركاء الغربيين أكدوا على انهاء المفاوضات بأسرع وقت ممكن.

وتابع: إن روسيا تشعر بضرورة الاسراع لكنها تعارض تحديد مهلة زمنية مصطنعة. 

وسبق أن اكدت الجمهورية الإسلامية إلايرانية عن معارضتها لتحديد مهلة زمنية نهائية مصطنعة في مفاوضات فيينا.

وبينما تدعم روسيا والصين المطالب العقلانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المفاوضات، يتخذ الغربيون نهجًا متغيرًا باستمرار ويطالبون بمراجعة التقدم المحرز في المفاوضات.

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