ناقد افلام ايراني عضوا في لجنة حكام مهرجان برلين السينمائي -72

" سليمان زاده"، الباحث والناقد والمحاضر السينمائي الايراني، يحمل في سجله الفني ايضا عضوية لجنة محكمي جائزة فيبرشي خلال مهرجان "كان" السينمائي الرابع والسبعين في فرنسا.

وخلال التحكيم في مهرجان برلين السينمائي -72، سيكون هذا الناقد الايراني إلى جانب اثنين من منتقدي السينما العالمية البارزين "ألكسندر توسوارت" Alexander Zwart من هولندا و "بيتينا هيرش" Bettina Hirsch من ألمانيا.

ويعتبر سليمان زاده الناقد الايراني الوحيد الذي شارك لحد الان في تحكيم ثلاثة مهرجانات سينمائية عالمية مهمة؛ بما يشمل : مهرجان "جوتنبرج" Göteborg في السويد، وكان في فرنسا، وبرلين بألمانيا.

وينعقد مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الثانية والسبعين، في أقسام المسابقة "الرئيسية" و"المنتدى" و"الفيلم القصير" و"الوثائقي" وقسم الافلام غير التنافسية "بانوراما" و "عرض خاص" وقسم "جيل برلين 2022" و"عرض السينما الكلاسيكية"، خلال الفترة من 10 إلى 20 فبراير 2022 في العاصمة الالمانية برلين.

انتهى ** ح ع

