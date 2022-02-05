مساعدة وزير الثقافة الصربي: لإيران مكانة عالمية بارزة في السينما

وانطلق مساء امس الجمعة مهرجان الافلام الإيرانية العشرين في مدينة بلغراد بحضور جمع من طلاب اللغة الفارسية في جامعة بلغراد وعدد من المسؤولين والأكاديميين والسينمائيين ووسائل الإعلام ومحبي الثقافة والسينما الإيرانية من صربيا.

وعرض في المراسم فيلم "محمد رسول الله (ص) للمخرج "مجيد مجيدي".

كما سيعرض في الأيام المقبلة أفلام "الملائكة تأتي معا" للمخرج حامد محمدي ، و "لينا" من إخراج "رامين رسولي" ، و "الملحق" من إخراج "حسين نمازي" ، و "برج جان" للمخرج "إبراهيم مختاري" و"النسرين البري" للمخرج رهبر قنبري.

وقالت مساعدة وزير الثقافة والإعلام الصربي دانيلا فانوسيك خلال المراسم إن إيران تتمتع بمكانة عالمية بارزة في السينما وإنتاج الأفلام، لافته ان الأفلام الإيرانية تتألق في معظم المهرجانات الدولية، وتحظى بإشادة واهتمام دوليين.

واضافت فانوسيك ان صربيا مصممة على تطوير التعاون والتفاعلات الثقافية والفنية مع إيران، والتي تتمتع بثراء تاريخي وحضاري وثقافي.

بدوره، اعرب سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في صربيا ، رشيد حسن بور ، عن شكره لمسؤولي متحف كينوتكا في صربيا على تعاونهم مع السفارة خلال 22 عامًا في تنظيم مهرجانات الافلام الايرانية.

وأضاف: ان الأفلام الإيرانية تعكس ثقافة وحضارة إيران منذ آلاف السنين القائمة على القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية والعائلية. ولهذا السبب تمكنت السينما الإيرانية أن تحتل مكانة بارزة في العالم وفازت بالعديد من الجوائز المرموقة.

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