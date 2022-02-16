رئیس الجمهوریة یزور قطر الاسبوع المقبل

وکتب السفير الايراني لدى قطر "حميد رضا دهقاني"؛ في تغريدة له على موقع تويتر الیوم الاربعاء ان " الزيارة الرسمية لرئیس الجمهوریة "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، الی قطر ستجري الاسبوع المقبل".

وتابع: سیحضر رئیس الجمهوریة والوفد المرافق له قمّة كبار مصدري الغاز الطبيعي في قطر إلى جانب مشارکته في الاجتماعات الثنائية على هامش القمة.

ووصل وزير الخارجية القطري في 27 كانون الثاني / يناير الماضي، الى طهران ليسلم دعوة امير قطر لرئيس الجمهورية لحضور قمة كبار الدول المصدرة للغاز، المقرر عقدها في الدوحة.

علما ان ايران، هي ثاني اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث؛ كما ان البلدين (ايران وقطر) يمتلكان اكبر حقل مشترك للغاز في العالم.

ويرى المراقبون، في زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية القادمة الى الدوحة وحضوره قمة كبار مصدري الغاز، "نقلة جديدة" على صعيد العلاقات الايرانية- القطرية، وانها تأتي لدعم الجهود الهادفة لرفع التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ مليار دولار سنويا.

انتهی ** 3280