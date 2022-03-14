مستشار وزير الامن: قدرات البلاد العسكرية والرادعة اطاحت بخيارات العدو على الطاولة

وقال المسؤول الامني في تصريحه الاحد خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة مشهد مركز المحافظة: ان كان العدو لا يتحدث اليوم عن الخيارت على الطاولة فذلك يعود الى قدرات البلاد العسكرية والرادعة.

واضاف: ان قدرات البلاد العسكرية والرادعة تعد من نقاط قوتنا ولهذا السبب فان العدو اصبح لا يفكر في القيام باي اجراء ضد البلاد.

وتابع قائلا: لو كانت بلادنا عميلة وتابعة لتصرفوا معنا كما يتصرفون مع بعض الدول المحيطة بنا لا ان تقوم القوى الكبرى بالجلوس والتفاوض معنا حول طاولة واحدة.

واشار الى ان الضغةط القصوى رغم انها كانت مؤثرة لكنها لم تنجح في تغيير نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان الاستراتيجية الثانية للاعداء كانت سعيهم لتحقيق اهدافهم في غرب اسيا الا انها فشلت في ظل بطولات الشهيد الحاج قاسم سليماني وبالتالي شهدنا هرب الاميركيين بعد تفعيل طاقات الشعبين في افغانستان والعراق.

ونوه الى فشل مشروع زعزعة الاستقرار واشعال الحرب في جنوب غرب اسيا واضاف: ان مكافحة داعش تحققت في ظل فطنة الحاج قاسم ورفاقه.

انتهى ** 2342