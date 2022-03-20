٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84691950
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القوات المسلحة اليمنية تعلن تفاصيل موجة جديدة من الهجمات في العمق السعودي

القوات المسلحة اليمنية تعلن تفاصيل موجة جديدة من الهجمات في العمق السعودي

طهران /21 اذار/مارس/ ارنا- اعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات في العمق السعودي استهدفت مناطق حساسة في جدة وجيزان.

واعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان ‏تنفيذ القوات المسلحة اليمنية المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية والتي استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان.

واشار سريع الى ان ‏المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية تمت بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة طراز قدس2 وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وحذر سريع السعودية بالقول : بدأنا بالفعل في توجيه ضربات مركزة وفق بنك الأهداف الخاص بعمليات كسر الحصار‏‎، مضيفا: بالتوكل على الله لن نتردد في توسيع بنك الأهداف خلال المرحلة المقبلة.

ياتي ذلك بعد ساعات من اعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية (كسر الحصار الثانية) التي استهدفت العمق السعودي بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

انتهى ** 2342

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