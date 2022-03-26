مسيرات حاشدة تجوب شوارع اليمن احياء ليوم الصمود

وافادت ارنا، ان هذه المسيرات سجلت مشاركة ملحمية من قبل أبناء الشعب اليمني المقاوم في شتى المحافظات والمناطق.

وشهدت كل من العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات اب وصعدة والبيضاء وتعز وحجة وعبس وعمران والمحويت، العديد من المسيرات الحماسية، ردّد اليمنيون خلالها هتافات منددة بالعدوان الذي تقوده السعودية بدعم امريكي وصهيوني ضد بلادهم.

واعتبر المتحدثون خلال كلماتهم بالمناسبة، هذه المسيرات بمثابة استفتاء شعبي مؤيد لحكومة الانقاذ الوطني وقيادة (رئيس حركة انصار الله عبد الملك الحوثي)، وانتصار الشعب اليمني امام الهجمة الشرسة التي استهدفت بلاده من اكثر من ثماني سنوات.

كما طالب المتظاهرون، القوات المسلحة اليمنية بتوجيه مزيد من الضربات المهلكة والقاصمة على جبهة التحالف بقيادة السعودية، حتى رفع الحصار الظالم المفروض على الشعب اليمني المظلوم.

وصدرت عن الحشود الجماهيرية المشاركة في مسيرات يوم الصمود اليوم، بيانات أكدوا فيها بان العدوان لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

واستنكرت البيانات "تواطؤ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وصمتهم المعيب" إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات وحصار منذ سبع سنوات.

كما اشاد المتظاهرون بـ "الصمود الأسطوري" للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، وضربات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في عمق العدو السعودي.

وأدانت الحشود الجماهيرية، استمرار العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة وما يترتب على ذلك من تداعيات كارثية في القطاعات الخدمية وتدهور الأوضاع المعيشية؛ مطالبين بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني والسماح بدخول سفن الوقود والغذاء والدواء؛ كما دعوا شعوب العالم الحر الوقوف إلى جانب الشعب اليمني والتحرك في مواجهة هيمنة قوى الاستكبار.

انتهى ** ح ع

