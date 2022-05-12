مخبر لدى استقبال امير قطر : التعاون المصرفي يؤدي الى تيسير الاجراءات لرجال الاعمال

ولفت "مخبر" في تصريحه لدى استقبال امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" صباح اليوم الخميس، على تنمية الاواصر بين البلدين الجارين في مختلف الصعد الثنائية والاقليمية؛ مبينا ان هذه الجهود تخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

كما دعا النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر.

وعلى صعيد اخر، تطرق "مخبر" الى وجود الصهاينة في المنطقة، وجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة "شيرين ابوعاقلة" على ايدي قوات الاحتلال؛ مشيدا بمواقف دولة قطر في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

