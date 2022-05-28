رئیسي یهنئ نظیره الاذربیجاني بمناسبة ذکری استقلال بلاده

واکد رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة علی مکانة البلد الشقيق جمهورية أذربيجان في السیاسة الخارجية الایرانية والجهود المبذولة لتعزيز علاقات الجوار معها.

واشار في هذه الرسالة الی التاريخ المشترك والدين والاواصر العميقة بين البلدين، موکداً إن الجمهورية الإسلامية الايرانية عملت دائما في إطار المصالح المشتركة لتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأعرب الرئیس الایراني عن ارتياحه لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين بعد تحرير أراضي جمهورية أذربيجان، معربا عن أمله في أن يتم استغلال هذه القدرات بجهود الجانبين في اتجاه الإرادة والمصالح المشتركة للشعبین الایراني والاذربیجاني.

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