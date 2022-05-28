اجتماع رؤساء السلطات الثلاث يلتئم باستضافة محسني ايجئي

طهران / 29 ايار / مايو / ارنا – اجرى الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود "لاسار كومان سكو" اليوم الاحد، مباحثات مع مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون في مجالات التجارة والنقل والترانزيت.