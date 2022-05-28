٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84770144
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اجتماع رؤساء السلطات الثلاث يلتئم باستضافة محسني ايجئي

اجتماع رؤساء السلطات الثلاث يلتئم باستضافة محسني ايجئي

طهران / 28 ايار / مايو / ارنا – الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الايرانية الثلاث، انعقد اليوم السبت، باستضافة رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي".

وافادت ارنا، ان هذا الاجتماع استعرض، بحضور رئيسي السلطة التنفيذية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" والسلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف"، اهم القضايا المطروحة على الساحتين المحلية والدولية.

انتهى ** ح ع 
 

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