ايران والعراق يبحثان سبل التعاون في مجال البيئة والسيطرة على العواصف الغبارية

وفي تصريح ادلى به في بغداد اعتبر سلاجقة ان العراق يعد احد المصادر الرئيسية للعواصف الترابية التي تؤثر على ايران.

واكد على الاستفادة من خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية القيمة في مجال مكافحة التصحر والعواصف الغبارية وضرورة تبادل الخبرات مع الجانب العراقي.

واشار سلاجقة الى مذكرات التفاهم السابقة الموقعة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وقال: رغم ان ظاهرة العواصف الغبارية هي نتيجة لعملية طويلة الامد لكننا سنسعى لمعالجة هذه المعضلة في فترة زمنية مناسبة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، السبت، انه :"سيعقد صباح يوم غد الاحد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة حماية البيئة الإيراني علي سلاجقة".

واستقبل وزير البيئة العراقي بالوكالة جاسم عبد العزيز حمادي، عصر السبت، نائب الرئيس الايراني رئيس حماية البيئة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي سلاجقة في مطار بغداد الدولي.

وذكرت وزارة البيئة العراقية، في بيان، ان الزيارة تاتي لتعزيز سبل التعاون في المجالات البيئية والاعداد لتوقيع مذكرة تعاون بيئية مع الجانب الايراني، ورحب وزير البيئة بالضيوف، وبين خلال اللقاء ان الوزارة على استعداد للتعاون في العديد من الملفات البيئية واهمها ملف تحديات التغيرات المناخية والعواصف الغبارية والتنمية المستدامة.

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