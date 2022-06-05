ایران وجنوب افریقیا تبحثان بشان تطویر العلاقات في مختلف مجالات تكنولوجیا المعلومات

وفي هذا اللقاء الذي جرى السبت على هامش المؤتمر العالمي لمجتمع المعلومات المنعقد في جنيف، شرح خوانساري خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال تطوير الحكومة الالكترونية وتنمية الخدمات الالكترنية، معلنا استعداد ايران للتعاون المشترك في هذه المجالات.

من جانبه قال مساعد وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية الجنوب افريقي: نظرا لاقتراب البلدين من بعضهما من ناحية المؤشرات الدولية في هذا القطاع فان جنوب افريقيا ترحب بتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشترك.

واتفاق الطرفان على جملة من الامور من ضمنها التعاون الوثيق والدعم المتبادل لحقوق الطرفين في المحافل الدولية المتعلقة بسيادة الانترنت مثل ICANN, ITU، WSIS و OEWG والاستفادة المتبادلة للطرفين من خبرات احدهما الاخر في مجال تطبيق الحكومة الالكترونية.

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