٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١١:١٥ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84778059
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اليمن: منظمة "إنسان" تدين جرائم العدوان بحق المسافرين

اليمن: منظمة "إنسان" تدين جرائم العدوان بحق المسافرين

طهران/ 5 حزیران/ یونیو/ ارنا- أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات الجرائم المروّعة والمتكررة المتمثلة في سفك دماء الأبرياء من قبل المتقطعين في اليمن.

واستنكرت المنظمة في بيان، جريمة قتل الطفل العزعزي، أثناء مروره برفقة والده في منطقة المعامية على خط طور الباحة على شاحنته، فجر الخميس الماضي.

وأشار البيان إلى أن نسيان الأطراف المحلية والمجتمع الدولي والحقوقي وجميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان الجرائم السابقة مثل جريمة قتل المسافر عبدالملك السنباني، والدكتور عاطف الحرازي، وغيرها، وعدم محاسبتهم وتحقيق العدالة في حق هؤلاء المتقطعين هي أبرز الأسباب التي أدت وشجّعت على استمرارها في حق المسافرين المدنيين.

وطالبت المنظمة إنسان بمحاسبة الجناة على هذه الجرائم، وأخذ الجزاء العادل والملاحقة الجنائية.. معبّرة عن استغرابها عن تقاعس وسكوت الأمم المتحدة وجميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان عن هذه الجرائم المتكررة وعدم القيام بدورها في الضغط على الأطراف والجهات والسلطات المسؤولة في هذه المناطق من أجل تأمين هذه الطرقات.

وأكدت أنها ستعمل على متابعة ورصد وكشف كل الانتهاكات والجرائم في الساحة اليمنية، والعمل على متابعة إنشاء الملفات الجنائية بالتنسيق مع الجهات القضائية، حتى الوصول إلى تحقيق العدالة.

المصدر: المسیرة

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