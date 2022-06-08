ايران تستهل مشوارها في دوري الامم بالكرة الطائرة بالفوز على الصين

تقدمت ايران في الشوط الاول 25-15 فيما انهت الصين الشوط الثاني لمصلحتها 25-19 ومن ثم عادت ايران للتفوق في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-22 و 25-15 .

وكانت التشكيلة الاساسية لمنتخب ايران في هذه المباراة كالتالي: میلاد عبادي بور ، مرتضی شریفي، محمد رضا حضرت‌ بور ، رضا عابدیني، امیر حسین توختة، محمد طاهر وادي ، صابر کاظمي.

وتجري مباريات الدور التمهيدي لدوري الامم 2022 في مدينتي برازيليا بالبرازيل واوتاوا في كندا.

وتخوض منافسات الدور التمهيدي 16 منتخبا في اطار مجموعتين، الاولى تضم ايران والصين وسلوفينيا واميركا واليابان وهولندا والبرازيل واستراليا (تجري مبارياتها في برازيليا) فيما تضم المجموعة الثانية بلغاريا وصربيا وكندا والمانيا وبولندا والارجنتين وفرنسا وايطاليا (تجري مبارياتها في اوتاوا).

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