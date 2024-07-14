و أعلن الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان عن لقائه كبار قادة حرس الثورة الإسلامية عبر نشر رسالة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وفي رسالته ، كتب بزشكيان:" تهدأ الرياح والعواصف لكن راية الحسين (ع) تبقى مرفوعة في القمم الشامخة".

وأضاف انه خلال لقاء اليوم مع الاخوة الأعزاء في حرس الثورة الإسلامية، تلقى راية العتبة المقدسة لحرم سيد الشهداء (ع) كهدية منهم.

واكد الرئيس الايراني المنتخب على ان راية أحرار العالم ترفرف اليوم على عاتق الجمهورية الاسلامية الايرانية، مضيفا بأن حامل هذه الراية يريد العدل والوفاء والتفاني والتضحية والأدب كالعباس (ع) حامل راية ابي عبد الله الحسين (ع).

وحضر هذا اللقاء ،ممثل قائد الثورة الاسلامية في حرس الثورة الإسلامية حجة الإسلام عبد الله حاجي صادقي ،القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور، قائد قوات فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني،قائد قوة الجو -فضائية بحرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زادة،قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري،رئيس منظمة مكافحة التجسس في حرس الثورة الإسلامية العميد مجيد خادمي،رئيس جهاز الاستخبارات لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد كاظمي،العميد سليماني، وقائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" للاعمار العميد عابد.

انتهى**ر.م