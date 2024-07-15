استشهاد أكثر من 300 رياضي في العدوان الصهيوني على قطاع غزة

ووفقا لما اوردته قناة الجزيرة الاخبارية، أضاف صيام بأن آخر الشهداء كان حارس مرمى نادي شباب خان يونس لكرة القدم شادي أبو العراج، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الاستهداف الصهيوني المباشر للحركة الرياضية الفلسطينية، سواء باغتيال أو اعتقال الرياضيين الفلسطينيين أو تقييد حركتهم، أو تدمير البنية التحتية الرياضية، وغيرها من ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلية.

وتابع الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي بأن 90% من المرافق الرياضية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية تعرضت للتدمير والتخريب منذ بداية حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأشار الى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خاطب الاتحادات الدولية والقارية بشأن جرائم الاحتلال الإسرئيلي ضد الحركة الرياضية، وضرورة اتخاذ خطوات عقابية بحقها.

يشار الى انه وبعد مرور 283 يوما على بداية توغل الكيان الصهيوني في قطاع غزة دون نتائج وإنجازات، فإن هذا الكيان يغرق أكثر فأكثر في أزماته الداخلية والخارجية يوما بعد يوم.

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد استشهد أكثر من 38 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 88 ألف آخرين نتيجة هجمات الكيان الصهيوني منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

انتهى**ر.م