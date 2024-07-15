المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي

وفي بيانات لها اليوم ، ذكرت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) انه ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادا للمقاومة الباسلة والشريفة، اشتهدق مجاهدو المقاومة يوم الاثنين 15-07-2024 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة.

كما ذكرت المقاومة الاسلامية في لبنان ان مجاهدوها استهدفوا عند الساعة الـ10 صباحا من يوم الاثنين 15-07-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة واصابوه اصابة مباشرة ما ادى الى تدميرها.

وعلاوة على ذلك استهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان التجهيزات التجسسية في موقع الرادار التابع لجيش العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها النوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، مكبدّةً إياه خسائر كبيرة في قواته وعتاده.

انتهى**ر.م