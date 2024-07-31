بعد استشهاده في مقر اقامته في طهران..حركة حماس تنعى رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية

وقالت الحركة في بيان صحفي مقتضب اليوم الأربعاء، (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون)، تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم، الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، إن الاغتيال لن يمر دون عقاب.

في سياق متصل، صرح حرس الثورة الإسلامية الإيراني أنه يدرس أبعاد الحادث وسيعلن عن نتائج التحقيق لاحقاً.

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

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