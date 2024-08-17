المقاومة في غزة تطلق رشقة صاروخية في اتجاه الأراضي المحتلة وتتصدى لتوغل الاحتلال

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في غزّة رشقة صاروخية في اتجاه الأراضي المحتلة، وفق ما أكّد مراسل الميادين.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، من عيار 114 ملم.

وقصفت القسّام تجمع "مفتاحيم"، وموقع "نيريم" العسكري، وأكّدت أنّها استخدمت صواريخ "رجوم" قصيرة المدى، من عيار 114 ملم.

وعرض الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد توثّق استهداف مبنى تحصّن فيه جنود "جيش" الاحتلال، عبر طائرة انقضاضية، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المقاطع المصوّرة تجهيز مجاهدي كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، المسيّرة، ثم إطلاقها في اتجاه الهدف المحدّد.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قنصها جندياً إسرائيلياً كان يتحصّن في أحد المنازل، شرقي مدينة خان يونس، وأكدت قصفها مقراً للقيادة والسيطرة تابعاً لقوات "جيش" الاحتلال في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، بصاروخين من نوع "107"، وبقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ونشرت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد عن دكّ وحدتها الصاروخية حشود "جيش" الاحتلال في محور "نتساريم" برشقة صاروخية.

وأكدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، تفجيرها عبوة "برميلية" بناقلة جنود إسرائيلية، من نوع "أم 113"، شرقي خربة العدس، شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب المجاهدين دك مقاتليها تجمعات وحشوداً لقوات العدو في تلة الكرد، شرقي دير البلح، بصاروخي "حاصب 111".

ودكّ مقاتلو قوات الشهيد عمر القاسم قوات العدو المتوغلة في محيط القرية السويدية، غربي مدينة رفح، بقذائف الهاون.

وأعلنت قوات العاصفة، الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة، قصف تجمّع لآليات الاحتلال وجنوده المتوغّلين في حي أبو هداف، شمالي شرقي مدينة خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون".

وفي عملية مشتركة، استهدفت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، و"كتائب أبو علي مصطفى"، موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محور "نتساريم "، بصواريخ "107".

انتهى ** 2342