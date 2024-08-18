رداً على اعتداء شبعا.. حزب الله يستهدف "كتيبة السهل" التابعة للعدو الصهيوني بصليات الكاتيوشا

كما رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدة الضهيرة السبت، استهدفت المقاومة موقع "جل العلام" وانتشار الجنود في محيطه، بقذائف المدفعية ومحققةً إصاباتٍ مباشرة.‏

ودمّر حزب الله ايضا، التجهيزات التجسسية في ‏موقع "رويسات العلم"، على تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة.

كذلك، استهدف حزب الله موقع "المالكية" وثكنة "زرعيت"، بقذائف المدفعية، محققاً إصابةً مباشرةً في كليهما. مضافا لاستهدف موقعي "زبدين" و"رويسة القرن"، في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، مصيباً إياهما بصورة مباشرة. ‏

من جانب اخر، أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية" اندلاع حرائق في مستوطنة "بيت هلل"، من جراء سقوط صواريخ فيها، مضيفةً أنّ صاروخاً سقط أيضاً في مستوطنة "معيان باروخ" في الشمال.

ووصف الاعلام الصهيوني، الواقع الذي يشهده الشمال بـ"الصعب"؛ مشيرا إلى اندلاع حرائق في أكثر من 10 مناطق في الجليل الأعلى.

إلى جانب ذلك، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات الشمال.

وأوردت منصة إعلامية إسرائيلية، أنّ سلطات "كريات شمونة"، طلبت من المستوطنين الموجودين فيها البقاء قرب الملاجئ، حتى إشعار آخر.

واستشهد شخص اثر غارة "إسرائيلية" استهدفت دراجة نارية في خراج بلدة شبعا جنوبي - قضاء حاصبيا جنوبي لبنان، اليوم الأحد.

انتهى ** ح ع

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المصدر / الميادين