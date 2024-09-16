أنصار فلسطين في أمريكا: لا يوجد مبرر لقتل الأطفال في غزة

وكتب موقع "فارايتي" الأمريكي: تجمع المتظاهرون المؤيدون لفلسطين خارج السجادة الحمراء للحدث أمس الأحد قبل بدء الحفل.

وهتفوا أثناء سيرهم في شارع فيغوفا المؤدي إلى المكان بالقرب من مسرح بيكاك في لوس أنجلوس.وكان العديد منهم يرتدون الحجاب ويحملون لافتات.

وكتب على إحدى اللافتات: "لا يوجد مبرر لقتل الأطفال". "الوسم؛ فلسطين الحرة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها احتفالات توزيع الجوائز الثقافية والسينمائية في أمريكا مسرحا للمتظاهرين للصراخ في وجه المديرين التنفيذيين والخبراء والمشاهير في هوليوود.

وقبل أسابيع قليلة، وفي مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، عطلت احتجاجات مؤيدين فلسطينيين الحفل وترددت شعاراتهم في هذا الحدث الثقافي.

انتهى**3276