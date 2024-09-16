١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٢ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85597901
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أنصار فلسطين في أمريكا: لا يوجد مبرر لقتل الأطفال في غزة

١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٢ ص
رمز الخبر: 85597901
أنصار فلسطين في أمريكا: لا يوجد مبرر لقتل الأطفال في غزة

طهران/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- ردد أنصار فلسطين في أمريكا هتافات مؤيدة لشعب غزة من خلال تجمعهم خارج مكان حفل توزيع جوائز أفضل إنتاج تلفزيوني في أمريكا، والمعروف بجائزة "إيمي".

وكتب موقع "فارايتي" الأمريكي: تجمع المتظاهرون المؤيدون لفلسطين خارج السجادة الحمراء للحدث أمس الأحد قبل بدء الحفل.

وهتفوا أثناء سيرهم في شارع فيغوفا المؤدي إلى المكان بالقرب من مسرح بيكاك في لوس أنجلوس.وكان العديد منهم يرتدون الحجاب ويحملون لافتات.

وكتب على إحدى اللافتات: "لا يوجد مبرر لقتل الأطفال". "الوسم؛ فلسطين الحرة".

أنصار فلسطين في أمريكا: لا يوجد مبرر لقتل الأطفال في غزة

وليست هذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها احتفالات توزيع الجوائز الثقافية والسينمائية في أمريكا مسرحا للمتظاهرين للصراخ في وجه المديرين التنفيذيين والخبراء والمشاهير في هوليوود.

وقبل أسابيع قليلة، وفي مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، عطلت احتجاجات مؤيدين فلسطينيين الحفل وترددت شعاراتهم في هذا الحدث الثقافي.

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