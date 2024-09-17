١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:١٥ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85599355
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بالصور .. صناعة إنتاج القرطاسية الإيرانية

١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:١٥ م
رمز الخبر: 85599355
بالصور .. صناعة إنتاج القرطاسية الإيرانية

طهران/17 ايلول/سبتمبر/ارنا-مع اقتراب العام الدراسي الجديد، زاد الطلب على القرطاسية ووصل إنتاج هذه المنتجات من قبل المصانع والورش إلى ذروته. تعمل العديد من الشركات على مدار الساعة في هذا الوقت من العام لتلبية احتياجات المستهلكين.

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