وفد البرلمان الايراني يتفقد خطوط المواصلات بين ايران ونخجوان

وخلال هذه الزيارة التفقدية التي جرت في مدينة جلفا بجمهورية نخجوان، قدم مسؤولو قطاع النقل وسكك الحديد بهذه الجمهورية ايضاحات حول مسارات النقل بين ايران وهذه المنطقة وكذلك عبر نخجوان الى جمهوريات اذربيجان وارمينيا وجورجيا وروسيا وتركيا، واعلنوا استعدادهم لرفع مستوى العلاقات الثنائية مع ايران.

كما تم التطرق الى النتائج والتداعيات الناجمة عن الحرب الاخيرة في منطقة قرة باغ وتحرير الاراضي المحتلة التابعة لجمهورية اذربيجان، ومن ضمن هذه النتائج خروج المنطقة من كونها مغلقة وطرح موضوع خطوط المواصلات بين دول المنطقة والتي بامكانها ان تكون مفيدة جدا لجميع الدول من ضمنها ايران ونخجوان من حيث ايجاد تحول جاد في تطوير الاتصالات الاقليمية.

وتفقد الوفد خلال الزيارة محطة جلفا في نخجوان والجسر السككي الكبير الرابط بين مدينتي جلفا في الجانبين ومحطة وجمرك نخجوان وكذلك الجسر الرابط بين الجانبين لعبور السيارات من ايران والى نخجوان وسائر دول المنطقة.

وكان وفد مجلس الشورى الاسلامي قد زار جمهورية نخجوان الخميس والتقى رئيس المجلس الاعلى فيها واصف طالب اوف ومن ثم شارك في طاولة مستديرة عقدت في القنصلية الايرانية لمناقشة تطورات منطقة القوقاز.

وكان الوفد قد زار باكو قبل ذلك واجرى محادثات مع وزير الخارجية ورئيسة المجلس الوطني ومسؤول العلاقات الدولية بمكتب رئاسة الجمهورية والتقى اعضاء لجان الامن والدفاع والعلاقات البرلمانية الدولية بالمجلس الوطني بجمهورية اذربيجان.

انتهى ** 2342