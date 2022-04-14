سيدات ايران يحرزن ميدالية ذهبية في بطولة كاس العالم للرماية في البرازيل

ففي اليوم الثالث من المسابقات حصل فريق ايران للسيدات المؤلف من هانية رستميان وكلنوش سبقت الهي والهام هريجاني على الميدالية الذهبية في المسابقات الفرقية للرماية بالمسدس، بعد فوزه ب16 نقطة امام 12 نقطة للفريق التايلندي في المباراة النهائية.

وبهذا الفوز بلغ عدد ميداليات الرياضين الايرانيين 4 ميداليات، واحدة ذهبية واخرى فضية، وميداليتين برونزيتين وذلك في ختام اليوم الثالث من البطولة.

وتشارك ايران بـ 13 رياضيا ورياضية في مسابقات بطولة كاس العالم للرماية بالبندقية والمسدس في البرازيل التي انطلقت يوم الاثنين من الاسبوع الجاري وتستمر لغاية يوم الثلاثاء القادم بمشاركة 180 رياضيا من 28 بلدا.

انتهى** 2344