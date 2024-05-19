عشرات الشهداء في جباليا و650 ألفا ينزحون من رفح

وأفاد مراسل الجزيرة في مخيم جباليا بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان، ذهب ضحيتها عشرات المواطنين بين شهيد وجريح.

وأوضح أن طائرات حربية أغارت على عشرات المنازل في الحي المأهول بالسكان ومعظمهم من النساء والأطفال.

وأعلن مدير مستشفى كمال عدوان "حسام أبو صفية" وصول جثامين 28 شهيدا، بينهم 10 أطفال و10 نساء عقب هذا القصف، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

وقال إن العديد من الجرحى فارقوا الحياة بسبب عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لإنقاذهم في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع جراء الحرب.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن فرق الإنقاذ تحاول جاهدة الوصول إلى عشرات المفقودين تحت ركام المنازل، رغم فقدانها الوسائل والإمكانات المناسبة.

کما استشهد 64 فلسطينيا وأصيب المئات جراء الغارات المتواصلة على قطاع غزة، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 83 شهيدا و105 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و386 شهيدا و79 ألفا و366 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا للوزارة.

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