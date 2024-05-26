٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85489979
T T
٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

مخبر يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة والدته

٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85489979
مخبر يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة والدته

طهران/26 ايار/مايو/ ارنا - ابرق القاظم باعمال رئيس الجمهورية الايرانية محمد مخبر معزيا بوفاة والدة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله.

وفي رسالة تعزية ، قدم رئيس الجمهورية الايرانية بالوكالة محمد مخبر  تعازيه للامين العام لحزب الله في لبنان حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله بوفاة والدته الكريمة ، سائلا الله عز وجل ان يرفع من درجات الفقيدة الفاضلة ويسكنها فسيح جنانه بجوار سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (ع).

وفيما يلي نص رسالة التعزية:

بســمِ اللهِ الرحمَٰنِ الرحيمِ

حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله (ادام الله ظله)

حضرة امين عام حزب الله اللبناني العزيز

لقد تلقينا نبأ وفاة والدتكم الكريمة والجليلة ببالغ الحزن والاسى.

 أتقدم بأحر التعازي لحضرتكم ولاسرتكم الكريمة في هذا المصاب الجلل،سائلا المولى القدير ان يتغمد الفقيدة الفاضلة برحمته الواسعة ويرفع من درجاتها السامية ويسكنها فسيح جنانه بجوار سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (ع) وبأن يمن الله عليك بالصحة والعافية والنجاح الدائم ايها الأخ المجاهد والمناضل.

رئيس الجمهورية الايرانية بالوكالة

محمد مخبر

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .