مخبر يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة والدته

وفي رسالة تعزية ، قدم رئيس الجمهورية الايرانية بالوكالة محمد مخبر تعازيه للامين العام لحزب الله في لبنان حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله بوفاة والدته الكريمة ، سائلا الله عز وجل ان يرفع من درجات الفقيدة الفاضلة ويسكنها فسيح جنانه بجوار سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (ع).

وفيما يلي نص رسالة التعزية:

بســمِ اللهِ الرحمَٰنِ الرحيمِ

حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله (ادام الله ظله)

حضرة امين عام حزب الله اللبناني العزيز

لقد تلقينا نبأ وفاة والدتكم الكريمة والجليلة ببالغ الحزن والاسى.

أتقدم بأحر التعازي لحضرتكم ولاسرتكم الكريمة في هذا المصاب الجلل،سائلا المولى القدير ان يتغمد الفقيدة الفاضلة برحمته الواسعة ويرفع من درجاتها السامية ويسكنها فسيح جنانه بجوار سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (ع) وبأن يمن الله عليك بالصحة والعافية والنجاح الدائم ايها الأخ المجاهد والمناضل.

رئيس الجمهورية الايرانية بالوكالة

محمد مخبر

انتهى**ر.م