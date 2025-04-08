عراقجي : إيران تفضل الدبلوماسية ولكنها تعلم جيدا كيف تدافع عن نفسها

وكتب " عراقجي" في مقاله : خلال الأسابيع الأخيرة، جرى تبادل الرسائل والاتصالات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى عكس بعض القراءات السطحية، فإن هذه الاتصالات – على الأقل من جانبنا – لم تكن رمزية ولا شكلية، بل نعتبرها محاولة حقيقية لتوضيح المواقف وفتح نافذة على الدبلوماسية.

وأضاف : إيران مستعدة للدخول في تفاعل جاد واجراء حوار بهدف التوصل إلى اتفاق؛ حيث سنجتمع يوم السبت في سلطنة عُمان لإجراء محادثات غير مباشرة؛ مبينا ان "هذا الاجتماع يمثل فرصة واختبارًا في آن واحد".

وتابع وزير الخارجية : السعي إلى المفاوضات غير المباشرة ليس تكتيكا ولا يعكس توجها أيديولوجيا، بل هو خيار استراتيجي تم اتخاذه بناء على الخبرة؛ مردفا : نحن نواجه جدارا كبيرا من انعدام الثقة ولدينا شكوك جدية بشأن صدق النوايا؛ شكوك تفاقمت بإصرار الولايات المتحدة على استئناف سياسة "الضغط الأقصى" قبل أي تفاعل دبلوماسي.

واستطرد قائلا : للمضي قدما نحو المستقبل، يجب علينا أولا التوصل إلى فهم مشترك لهذه الحقيقة المبدئية بأنه لا يمكن أن يكون هناك "خيار عسكري"، فضلا عن "حل عسكري"، والرئيس (الامريكي) يدرك ذلك.

وأضاف عراقجي : لا يزال اقتراحنا ببدء محادثات غير مباشرة مطروحا على الطاولة؛ نحن نؤمن بأنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية، فهناك دائما طريق للتقدم. وكما أظهرت التجارب الأخيرة، كانت الدبلوماسية مثمرة في الماضي ولا يزال بإمكانها أن تكون فعالة، منوها بأن إيران على استعداد لتوضيح نواياها السلمية واتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تبديد أي مخاوف منطقية، وفي المقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تُظهر جديتها في مسار الدبلوماسية من خلال الالتزام الحقيقي بأي اتفاق توقع عليه؛ "إذا تم احترامنا، فسوف نرد بالمثل".

واكمل وزير الخارجية الإيراني : الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الامريكية، فإذا كانت تبحث عن حل دبلوماسي حقيقي، فقد أظهرنا لها المسار بالفعل. ولكن إذا كان هدفها فرض إرادتها من خلال الضغط، فيجب أن تعلم بأن الشعب الإيراني سيرد بشكل موحد وحاسم على لغة القوة والتهديد؛ مردفا : توجد الآن فرصة للولايات المتحدة بان يكون لديها "رئيس لسلام" وما إذا كانت ستغتنم هذه الفرصة أم لا، فهو خيارها.

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