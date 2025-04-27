المتحدث باسم وزارة الدفاع: لا توجد أي شحنة ذات استخدام عسكري في ميناء الشهيد رجائي

وحول الأخبار والشائعات المحيطة بحادثة ميناء الشهيد رجائي،اوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد "رضا طلائي نيك" بأنه وفق التحقيقات والوثائق المتوفرة فانه لم يكن هناك شحنة مستوردة أو مصدرة ذات استخدام عسكري في منطقة الحريق في ميناء الشهيد رجائي.

واشار العميد طلائي نيك الى ان هذه الحادثة اثارت ضجة اعلامية مستهدفة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية لخلق اجواء في البلاد تتماشى مع العمليات النفسية للأعداء، مضيفا بان الشعب الايراني على قدر من الوعي والبصيرة لعدم الانجرار وراء هذه الشائعات.

كما افاد انه سيتم تحديد الأسباب الرئيسية والفرعية لحادث حريق ميناء الشهيد رجائي، سواء لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو بمساعدة الوكالات ذات الصلة، في الوقت المناسب وسيتم الإعلان عنها بالتأكيد من قبل السلطات الرسمية الوطنية، مع التركيز على منظمة إدارة الأزمات ووزارة الداخلية.

يذكر أن انفجارا ضخما، وقع ظهر امس السبت 27 نيسان/أبريل في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران، أسفر حتى الآن عن مقتل 28 شخصا وإصابة 800 شخص وفقدان 6 آخرين. ولم تخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

وقال مديرعام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة": بناء على التحقيقات الأولية فإن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

انتهى**ر.م