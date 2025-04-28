رئيس الجمهورية يؤكد على بناء مستقبل حافل بالسلام والتنمية للمنطقة

وأفادت "إرنا" بأن "الرئيس بزشكيان" صرح اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع التجار ورجال الأعمال الايرانيين والاذربيجانيين في باكو : باعتقادي يمكننا تطوير العلاقات الثنائية كما كانت عليه سابقا؛ مردفا : يجب تبادل الإنجازات والمنتجات العلمية والثقافية لشعبي البلدين مع بعضهما البعض، وأن نركز على مصالحنا المشتركة، ونؤسس لبيئة تكون فيها العلاقات مربحة للجانبين.

ونوه رئيس الجمهورية إلى الممرات الرئيسية التي تربط إيران بالشرق والغرب والشمال والجنوب؛ قائلا : تقع إيران وأذربيجان على مفترق طرق يسهم في تيسير التواصل، والتبادل التجاري والمعرفي والتكنولوجي والمهني بينهما.

وتابع : الخطوة الأولى بهدف توفير هذه الأرضية، تبدأ بالتجارة والمعرفة والثقافة؛ وبما يستدعي من جامعات البلدين ان تكون على تواصل مستديم مع بعضها البعض، وتتبادل فيما بينها المنجزات العلمية والتقنية؛ مردفا : يمكن لتجار البلدين والمصنعين ايضا ان يتبادلا الصناعات والخبرات بينهم.

وختم الرئيس الإيراني قوله : يجب ألا نسمح بتحدي او تدمير العلاقات العريقة بين الجمهورية الاسلامية وجمهورية أذربيجان من قبل البعض وبذرائع واهية، مردفا : إذا ترسخت التجارة والاستثمار والعلاقات العلمية والثقافية بين البلدين، فيمكننا بناء منطقة حافلة بالسلام والأمن والثقة.

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