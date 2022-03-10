قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا

وانطلقت ندوة "الخطوة الثانية من منظر القرآن والحديث" اليوم الخميس في مركز جامعة المصطفى بمدينة قم.

وجاءت في رسالة آية الله العظمى الخامنئي الى ندوة الخطوة الثانية من مراي القرآن والحديث ان ما فعلتم انتم ألاصدقاء بشأن الخطوة الثانية من الثورة هو عمل قيم ومهم للغاية. وكان الهدف أن تكون الرؤية الى المستقبل واضحة.

واكد سماحته يجب أن يكون الرؤية الى المستقبل علمية وتستند الى التعاليم الإسلامية.

وتاکیدا على اهمية رسم افاق المستقبل في الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي اضاف قائد الثورة الاسلامية ان رسم افاق المستقبل يأتي ضمن احد اهم الاجراءات في الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي كي يحدد مسار الحركة ومكانها.

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