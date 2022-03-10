١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٢:١٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84678458
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قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا

قائد الثورة الاسلامیة: النظر إلى الخطوة الثانية للثورة يجب أن يكون علميا

طهران / 10 اذار/مارس/ارنا- اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية أية الله العظمى على الخامنئي في رسالة الى ندوة "الخطوة الثانية للثورة من منظر القرأن " ان النظر الى الخطوة الثانية يجب ان يكون علميا.

وانطلقت ندوة "الخطوة الثانية من منظر القرآن والحديث" اليوم الخميس في مركز جامعة المصطفى بمدينة قم.
وجاءت في رسالة آية الله العظمى الخامنئي الى ندوة الخطوة الثانية من مراي القرآن والحديث ان ما فعلتم انتم ألاصدقاء بشأن الخطوة الثانية من الثورة هو عمل قيم ومهم للغاية. وكان الهدف أن تكون الرؤية الى المستقبل واضحة.

واكد سماحته يجب أن يكون الرؤية الى المستقبل علمية وتستند الى التعاليم الإسلامية.
وتاکیدا على اهمية رسم افاق المستقبل في الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي اضاف قائد الثورة الاسلامية ان رسم افاق المستقبل يأتي ضمن احد اهم الاجراءات في الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي كي يحدد مسار الحركة ومكانها.
انتهى ** 1453

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