رئيسا اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية والسعودية يؤكدان على تعميق العلاقات الرياضية

والتقى "محمود خسروي وفا" و مدير البعثة الايرانية المشاركة في أولمبياد باريس "مناف هاشمي"وتحدثا مع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي بن ​​فيصل آل سعود.

وفي هذا اللقاء الرسمي الذي جرى أمس على هامش دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، هنأ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لبلادنا نظيره السعودي على نجاح تنظيم العديد من الأحداث الرياضية في السنوات الأخيرة واستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 و الفترة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية الرياضية الإلكترونية 2025.

وأشارخسروي وفا إلى عمق العلاقات بين البلدين المسلمین في المجالات الإقليمية والاجتماعية والثقافية والإمكانات الموجودة في مختلف القطاعات الرياضية وأكد على تعزيز العلاقات الثنائية بين اللجان الأولمبية الوطنية.

وأعلن استعداد إيران لاستضافة الجمعية العامة لاتحاد الرياضات التضامنية للدول الإسلامية،قائلا: بالنظر إلى النسخة السادسة من الألعاب الإسلامية 2025 في المملكة العربية السعودية، فإننا مستعدون لتعاون أوثق مع اتحاد التضامن للدول الإسلامية تحت رئاسة الأميرعبد العزيز.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية، مهنئا المجتمع الرياضي الإيراني بفوزه بميداليات قيمة في التايكوندو والمصارعة: رغم أن السعودية حققت تقدما كبيرا في مجال الاستضافة وتطوير البنية التحتية في السنوات الأخيرة، إلا أنه فيما يتعلق بتحسين المستوى الفني للرياضيين في مجال البطولة، تحتاج إلى تعاون ودعم وثيق من اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية.

وأكد على تعميق العلاقات الرياضية بين البلدين في مختلف المجالات، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى نمو وترقية الرياضة في البلدين الإسلاميين.

وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية عن تعازيه بحادث سقوط مروحية الشهيد إبراهيم رئيسي الأليم وتمنى التوفيق لرئيس بلادنا المنتخب مسعود بزشکیان.

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